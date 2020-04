Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor aflate in carantina institutionalizata in judetul Arges a ajuns, luni, la 270, cu 48 mai multe decat in urma cu o zi.Potrivit datelor comunicate de Institutia Prefectului Arges, alte 8.799 de persoane se afla in izolare la domiciliu sub monitorizarea Directiei de Sanatate…

- Un grup de romani de etnie roma a ajuns la Sibiu, dupa repatrierea din Italia și Spania. Ei au fost bagați in carantina, intr-un hotel de lux, unde au fost filmați de cațiva localnici.”Is romani, țigani. Romani cu doi de r. Din aia de la cerșit, ma!Ați adus bolile de acolo,…

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, potrivit Mediafax.In…

- Intr-o declarație pentru Realitatea PLUS, Vasile Banescu a spus: ,,E ințelept sa ne ingrijoram in limitele rațiunii, dar devine periculos sa ne panicam, debitand enormitați pe Facebook, precum aceea a inchiderii bisericilor. Coronavirusul nu se ia prin rugaciune, ci in primul rand prin ignorarea normelor…

- Coronavirusul ia amploare și la noi in țara. Auzim cum tot mai mulți romani sunt plasați in carantina sau izolați la domiciliu, tocmai pentru a nu fi infectați cu COVID-19. Ce inseamna acest lucru?Grupul de Comunicare Strategica face clarificari suplimentare in privința recomandarilor de conduita in…

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis un comunicat pentru a lamuri mai multe aspecte, printre care numarul persoanelor care se afla in carantina ori izolate la domiciliu, dar si adevarul despre persoanele confirmate cu coronavirus la nivelul Romania.

- Orasul in care locuieste Chen Tao este Jinan, la aproximativ 850 de kilometri de Wuhan, epicentrul epidemiei. Imaginile surprinse de camera montata pe masina de jucarie arata strazile pustii ale orasului. Autoritatile le-au cerut localnicilor sa evite sa iasa din casa. Coronavirusul a facut peste 1100…

- Pan Shancu din orașul Hangzhou a facut 6.250 de ture pe "pista" amenajata in apartament in jurul a doua mese mari pentru ca "nu mai suporta sa stea jos". Pan a postat dovezi privind cursa sa pe rețeau de socializare, furnizand imagini video și capturi de pe aplicația de alergare care i-a monitorizat…