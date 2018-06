Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, comandorul Ion Staiculescu, aflat in misiune in Franta, a decedat, sambata, in camera de hotel in care era cazat. El a fost gasit de colegi inconstient si nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Cazul este cercetat, potrivit…

- Comandorul Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90 Operațional din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat în misiune în localitatea Cherbourg, Franța, a murit, sâmbata, în camera de hotel în care era cazat, anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN). Ofițerul…

- Comandorul Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat in misiune in localitatea Cherbourg, Franta, a murit, sambata, in camera de hotel in care era cazat, anunta Ministerul Apararii Nationale (MApN).

- Comandorul Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat in misiune in localitatea Cherbourg, Franta, a decedat, sambata, in camera de hotel in care era cazat, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN). "Ofiterul participa,…

- Comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, comandorul Ion Staiculescu, aflat in misiune in Franta, a decedat, sambata, in camera de hotel in care era cazat. El a fost gasit de colegi inconstient si nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Cazul este cercetat,…

- Comandorul Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat in misiune in localitatea Cherbourg, Franta, a decedat astazi, 2 iunie, in camera de hotel in care era cazat.Potrivit MApN, ofiterul participa, in calitate de comandant de aeronava, la…

- Comandorul Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat in misiune in localitatea Cherbourg, Franta, a decedat, sambata, in camera de hotel in care era cazat, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN). "Ofiterul participa,…

- Ion Staiculescu a participat la zeci de misiuni umanitare in cei 18 ani de experienta. Acesta murit in camera e hotel din Franța, acolo unde a transportat in siguranta zeci de militari care participau la cursuri de pregatire. Ion Staiculescu nu a coborat la programul stabilit iar colegii sai…