- Etapa a V-a din cadrul Campionatului National de Viteza in Coasta 2 si etapa I din Campionatul Regional de Viteza in Coasta s-au desfașurat in week-end pe o ruta extrem de tehnica, pe urcarea catre Lacul Sfanta Ana.

- In acest weekend, pe 19 și 20 mai 2018, a avut loc la Teliu, in județul Brașov, etapa a doua a Campionatului Național de Viteza in Coasta Dunlop 2018. Mașina electrica a fost din nou punctul de atracție al vizitatorilor pasionați de adrenalina, pe cat de curioși sa afle detalii tehnice despre silențioasa…

- Startul sezonului competițional pentru Gabriel ENE a avut loc in luna ianuarie a acestui an, atunci cand pilotul echipei Shark Racing a fost acceptat la startul celebrei curse de viteza in coasta Pikes Peak din Statele Unite ale Americii. Trofeul Serus, prima etapa a Campionatului Național de Viteza…

- Traficul rutier va fi inchis sambata si duminica pe DN 1E, intre Poiana Brasov si Rasnov (3 km), pentru desfasurarea Campionatului National de Raliu in Coasta , informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Traficul rutier va fi inchis pentru toate categoriile de vehicule…

- Traficul rutier va fi inchis sambata si duminica pe DN 1E, intre Poiana Brasov si Rasnov (3 km), pentru desfasurarea Campionatului National de Raliu in Coasta, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

