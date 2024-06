Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce atentia la alegerile pentru Parlamentul European s-a concentrat pe castigurile extremei drepte, mai sunt și alți candidati anti-sistem declarati, de stanga si de dreapta, care iși vor ocupa, locurile la Strasbourg, scrie Reuters care a facut o selectie a celor mai exotici noi alesi de

- In timp ce atentia s-a concentrat pe castigurile extremei drepte in alegerile pentru Parlamentul European, unii candidati anti-sistem declarati, de stanga si de dreapta, sunt pregatiti sa isi ocupe locurile la Strasbourg. Reuters a facut o selectie a celor mai exotici legislatori nou alesi.

- Jurnalistul britanic Michael Mosley a fost dat disparut dupa ce a plecat singur la o plimbare pe insula greceasca Symi, au anunțat reprezentanții poliției, citați de Reuters și BBC. Prezentatorul TV a fost vazut ultima data miercuri, la ora locala 13:30, cand a facut o plimbare pe o poteca intre plaja…

- NATO member Romania said it had found fragments of what appeared to be a drone on a farm near the Danube River and the border with Ukraine late on Thursday, according to Reuters. Russia has been striking targets in western and central Ukraine with missile and drone attacks conducted at night. “In…

- Papa Francisc a sarit in ultimul moment peste citirea omiliei sale in timpul slujbei din Duminica Floriilor la care asistau zeci de mii de oameni in Piata Sfantul Petru, dar a continuat sa prezideze slujba, relateaza Reuters. In ultimele saptamani, papa, in varsta de 87 de ani, a suferit de bronsita…

- Some western banks are lobbying against EU proposals to redistribute billions of euros in interest earned on frozen Russian assets, senior industry sources said, fearing it could lead to costly litigation, according to Reuters. European Union leaders on Thursday agreed to move ahead with work on a…

- The European Central Bank will be in position to discuss an interest rate cut in June, Vice President Luis de Guindos said on Tuesday, joining a long list of policymakers putting the June 6 meeting on the table for a potential start of policy easing, according to Reuters. ECB President Christine Lagarde…

- Donald Trump a autorizat in 2019, la doi ani de la preluarea mandatului de presedinte al SUA, Agentia Centrala de Informatii (CIA) sa lanseze o campanie clandestina pe retelele sociale din China cu scopul de a intoarce opinia publica din China impotriva propriului guvern, au dezvaluit pentru Reuters…