Un pilot de avion din Rusia, anchetat după ce a predat manşa unei pasagere O inregistrare video postata pe Instagram arata o tanara imbracata intr-un pulover roz in cabina de pilotaj, aflata la comanda avionului in timpul zborului, iar pe fundal se aude vocea unui barbat care ii da instructiuni. Ea afirma: 'A fost foarte tare! Multumesc!'. Accesul public la videoclip a fost in cele din urma restrictionat dupa ce inregistrarea a fost difuzata de numeroase mass-media ruse. Potrivit anchetatorilor, faptele dateaza din 31 august, cand 'unul dintre membrii echipajului a permis intrarea in cockpit a unei tinere femei care nu avea dreptul sa piloteze avioane'. El… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

