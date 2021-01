Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Costești a murit, sambata seara, in urma unui accident rutier. Din cauza evenimentului, traficul auto pe DN2 E85, in localitatea Costești, a fost restricționat. Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea autoturismul pe direcția București catre Buzau, un șofer de 27…

- Un sucevean a fost retinut dupa ce a accidentat mortal un biciclist pe DN 2K, pe raza comunei Arbore, iar apoi a parasit locul faptei, a informat, joi, Biroul de presa al IPJ Suceava. Sursa citata precizeaza ca este vorba despre un biciclist in varsta de 49 de ani din comuna suceveana Arbore care, dupa…

- Un barbat care se deplasa pe marginea drumului judetean 209C, in zona Frumoasa, a fost accidentat mortal de o masina, luni seara, in jurul orei 18.30. Din primele informatii, o masina care circula pe sensul dinspre Frumoasa spre Suceava l-a acrosat violent cu partea lateral dreapta pe barbatul care…

- Un pieton a fost accidentat mortal, sambata dimineața, de un TIR, pe DN 25, in județul Galați. Circulația este blocata. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane,...

- Un pieton a fost accidentat mortal sambata dimineața de un TIR pe DN 25, in județul Galați. Circulația este blocata.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN25 Galați - Tecuci, pe raza localitații Ivești, județul Galați, potrivit…

- Marți, 20 octombrie, ora 8.40, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.J.186 in comuna Barsana, sat Nanești, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. ”La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 77 de ani din Rozavlea a condus un autoturism,…

- Un barbat de 36 de ani din comuna Zamostea a cazut victima unui accident mortal, petrecut aseara la intrare in orașul Siret.In jurul orei 19.40, in timp ce conducea un autoturism Opel pe DN 2, din direcția Suceava spre Siret, un barbat de 44 de ani din oraș a vazut in ultimul moment ca pe banda sa…