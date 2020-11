Un pieton băut, lovit de o mașină în zona Căianu-Vamă

Un conducator de 52 de ani, din localitatea Palatca, care se deplasa pe DN16, în afara localitații Caianu-Vama, ar fi efectuat o manevra de depașire a altui vehicul care se deplasa în aceeași direcție de mers, moment în care ar fi acroșat cu oglinda stânga un barbat de 64 de ani, din localitatea Bagaciu, care, în calitate de pieton, se deplasa pe sensul opus al parții carosabile. Pietonul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean in varsta de 64 de ani a fost acroșat de un autoturism in apropierea localitații clujene Caianu-Vama. Mașina care l-a lovit cu oglinda pe barbat se afla in depașirea alteia. Accidentul s-a produs, luni seara, in jurul orei 20:00. Conform primelor informații, un conducator de 52 de ani, din…

- Un accident rutier grav a avut loc in județul Cluj, pe DN6, in afara localitații Caianu-Vama.„Conform primelor informații, un conducator de 52 de ani, din localitatea Palatca, care se deplasa pe DN16, in afara localitații Caianu-Vama, ar fi efectuat o manevra de depașire a altui vehicul care…

- Duminica seara, în jurul orei 20, un barbat de 41 de ani a lovit cu mașina un pieton care intenționa sa traverseze strada. În urma impactului, pietonul a fost proiectat pe partea carosabila unde a fost lovit de un al doilea…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 20:05, in localitatea clujeana Copaceni. Din primele informații, un conducator de 41 de ani, din județul Timiș, care se deplasa pe DN1E60, in interiorul localitații Copaceni, ar fi lovit un pieton angajat in traversarea parții carosabile.…

- Un barbat de 53 de ani a fost lovit mortal de o mașina. Victima se deplasa pe partea carosabila a drumului cand a fost accidentat mortal de o autospeciala, vineri, in localitatea clujeana Dabaca. „In interiorul localitatii Dabaca, pe DJ 1 61 a avut loc un accident rutier. Conducatorul unei autoutilitare,…

- Accident in centrul Capitalei. Un copil de 12 ani, care circula circula pe o bicicleta, a fost tamponat de un automobil. Impactul a avut loc in jurul orei 11:00, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada S. Lazo.

- O femeie de 43 de ani, pasager intr-o mașina care circula prin Defileul Jiului, a fost ranita, dupa ce o piatra s-a desprins de pe versant, a spart parbrizul și a intrat in mașina, relateaza Mediafax.Accidentul a fost sesizat de soțul femeii, un barbat de 44 de ani, din Targu Jiu, cel care…

- Un barbat de 40 de ani din localitatea Vinerea a fost lovit de un autoturism, joi noaptea, dupa ce a traversat strada prin loc nepermis. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 septembrie 2020, in jurul orei 23:20, pe strada Principala din localitatea Vinerea, județul Alba, un barbat de 32 de ani, din Cugir,…