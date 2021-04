Un pic de crimă. Iohannis tace Autoritațile romane au fost sesizate de organisme medicale internaționale cu privire la efectul nedorit al vaccinului AstraZeneca pe 23 martie. Nu a interesat pe nimeni, campania de vaccinare a mers mai departe ca și cum AstraZeneca ar fi fost un intaritor. In lumea medicala internaționala scandalul este abia la inceput. Sunt țari in care se […] The post Un pic de crima. Iohannis tace first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

