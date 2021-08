Un pianist a primit bacșiș de 60.000 de dolari Un pianist in virsta de 66 de ani, care cinta in Aeroportul Internațional Atlanta, a primit recent cel mai mare bacșiș din viața sa, in valoare de 60.000 de dolari, de la un pasager care-și aștepta avionul, relateaza ABC News. Pasagerul a postat și un clip cu pianistul pe Instagram, transmițindu-le urmaritorilor lui sa-l sprijine pe artist. Carter, pianistul in virsta de 66 de ani, a fost in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

