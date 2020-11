Potrivit postului de televiziune Al Arabiya, coalitlia infiintata la initiativa Arabiei Saudite pentru a lupta impotriva rebelilor huthi a anuntat ca o nava comerciala a suferit pagube minore in ceea ce prezinta drept un atentat dejucat. News story: The Aframax tanker was "attacked by an unknown source" early this morning, while at berth in the Red Sea port of Shuqaiq, Saudi, and suffered a breach, ship management company TMS Tankers said | report: — Argus Media (@ArgusMedia) Autoritatea britanica a comertului maritim (UKMTO) semnaleaza, la randul sau, faptul ca o nava a fost avariata intr-o explozie,…