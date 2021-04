Un „peşte“ din Păcureţi făcea bani din exploatarea a două minore Zilele trecute, politistii de la BCCO Iasi si procurorii DIICOT Iasi au facut o perchezitie in Pacureti in urma careia a fost retinut pentru 24 de ore pestele fetelor, un barbat de 44 de ani. „In cauza s-a retinut faptul ca in perioada 2019 - februarie 2020, inculpatul a recrutat doua minore in varsta de 14, respectiv 15 ani si profitand de starea de vadita vulnerabilitate a acestora, le-a constrans sa practice prostitutia in folosul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

