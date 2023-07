Un pește cu 'dinți de om' a fost prins în Oklahoma Un tanar pescar din Oklahoma a prins un pește rar, asemanator unui piranha, cu „dinți de om”. Peștele, denumit Pacu, are origini in America de Sud și și-a dezvoltat dinții asemanatori celor umani pentru a se adapta la dieta sa variata. Charlie Clinton a prins peștele exotic in „iazul din cartierul sau” in weekendul din 15 iulie, potrivit unei postari pe Facebook a Departamentului pentru conservarea vieții salbatice din Oklahoma (ODWC), scrie gadgetreport.ro. CITESTE SI Zelenski pregatește ceva foarte important: 'Rezultatele se vor vedea in curand' 03:02 238 Astronomii au facut o descoperire… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

