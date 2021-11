Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, apoi a luat foc. Accidentul a avut loc in localitatea mehedințeana Puțintei. Potrivit pompierilor, dupa ce mașina s-a rasturnat, cei patru pasageri au reușit sa iasa din mașina, inainte sa porneasca focul. Cele patru persoane…

- Pompierii alpiniști au intervenit pentru a salva trei barbați care au cazut intr-o rapa adanca de cinci metri. Operațiunea de salvare a avut loc sambata seara, in zona unei punți pietonale care traverseaza raul Suceava in zona localitații Lisaura. La un moment dat a avut loc o rupere de mal, iar ...

- Un incendiu a izbucnit azi, in jurul orei 11:45, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la un autoturism inmatriculat in județul Cluj, aflat pe strada 1 Mai. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului…

- Un tanar de 16 ani a cazut duminica dimineața cu mașina pe care o conducea intr-o rapa de 20 de metri, in localitatea Fedeleșoiu, județul Valcea, anunța Mediafax. Din primele date ale polițiștilor de la IPJ Valcea, se pare ca tanarul de 16 ani se afla la volan, singur in mașina, și ar fi pierdut…

- Pompierii din Neamț au intervenit in noaptea de joi spre vineri pentru scoaterea unui barbat din albia unui parau din comuna Hangu. Potrivit ISU Neamț, pompierii au intervenit pentru scoaterea unei persoane...

- Patru turiști maghiari s-au ratacit cu mașina intr-o padure din județul Argeș. Aceștia au urmat indicațiile GPS-ului și s-au pierdut in padure. Drumul pe care mergeau cei patru turiști face legatura intre comunele Arefu și Salatrucu. Dupa ce au realizat ca nu mai pot inainta, s-au abatut pe un alt drum.…

- Deși turiștii au folosit GPS-ul, au intrat pe o șosea neasfaltata și distrusa de ploi. Aceștia au sunat la 112 de urgența.Pompierii au incercat sa ajunga la tineri cu o autospeciala, dar condițiile grele de drum i-au impiediat, așa ca au apelat la ajutorul unui localnic pentru a interveni cu un tractor."Ne-am…