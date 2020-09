Stiri pe aceeasi tema

- Scopul este de a ajunge la o neutralitate in privinta emisiilor de carbon pana in 2050, relateaza agentiile internationale de presa. Von der Leyen a dat exemple recente de dezastre naturale ca urmare a schimbarilor climatice, printre acestea enumerand și culturile distruse de seceta din Romania. „Nu…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat, miercuri, o ținta mai mare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera in UE, de 55%, pana in 2030, fața de nivelul din 1990. In prezent, ținta stabilita este de 40%. Scopul este de a ajunge la o neutralitate in privinta emisiilor…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri ca acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, semnat in ianuarie, nu poate fi modificat unilateral, potrivit AFP. "Este imposibil sa fie modificat unilateral, sa se ignore sau sa nu i se mai aplice dispozitiile.…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat miercuri, in "Discursul despre Starea Uniunii", pentru intensificarea solidaritatii la nivel comunitar, prezentand prioritatile politice si economice ale Blocului comunitar, noteaza Mediafax."In ultimele sase luni, europenii au…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astazi ca Uniunea Europeana va crea propria agentie de cercetare biomedicala. De asemenea, va convoca un summit global privind sanatatea, anul viitor, in Italia, intr-o incercare de a se pregati mai bine pentru viitoarele pandemii. Presedinta…

- De asemenea, se preconizeaza ca economia va reveni la o crestere pozitiva in 2021, insa perspectivele sunt incerte, iar modul in care va evolua situatia in materie de sanatate publica se va dovedi crucial. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind…