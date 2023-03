Stiri pe aceeasi tema

- Un tragic eveniment aviatic a avut loc la Roma, in Italia in timpul unui exercitiu militar. Doua avioane militare s au ciocnit in aer, apoi s au prabusit intr un cartier rezidential.Ambii piloti si au pierdut viata. Din primele informatii avioanele zburau deasupra cartierului Colle Fiorito. Aeronavele…

- „Buna dimineața! Fara voi nu era posibil! Mulțumim! Ma inclin!”, a transmis, vineri dimineața, Cristina, mama Emmei. Aceasta se afla in Spania, unde micuța a inceput investigațiile medicale. Cazul a starnit un val uriaș de solidaritate, in Alba și nu numai. “Neputința de a face ceva pentru copilul tau…

- Gabriela Firea a anunțat ca tinerii romani vor beneficia de reduceri la transport sau cazare prin Cardul european pentru tineret . Ministrul Familiei, Gabriela Fire, a trnsmis ca tinerii vor beneficia de reduceri prin cardul european, dupa ce Guvernul a aprobat aderarea Romaniei la Asociația Europeana…

- Cel putin 24 de oameni au murit, in nordul Peru, dupa ce un autobuz cu 60 de pasageri a cazut in gol de pe o stanca, a declarat Politia pentru presa locala, potrivit Reuters. Agentia de supraveghere a transporturilor din Peru (SUTRAN) a confirmat accidentul, intr-un comunicat, fara a oferi un bilant…

- Peste 68 de oameni și-au pierdut viața, duminica, 15 ianuarie, in Nepal, dupa ce un avion cu 72 de oameni la bord s-a prabușit. Cu puțin timp inainte de prabușire, unul dintre pasageri a transmis pe Facebook, in direct, imagini din interiorul aeronavei, informeaza Daily Mail. In filmarea respectiva,…

- Un avion de tip Antonov 2 s-a prabușit in zona nordica a Rusiei. In urma acestui incident, doua persoane au murit, a anunțat Ministerul pentru Situatii de Urgența. Avionul avea la bord doi membri ai echipajului și 10 pasageri. A fortat aterizarea Aparatul a efectuat o aterizare forțata la aproximativ…

- Cinci oameni au murit in noaptea de sambata spre duminica, in Spania, dupa ce un autocar a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un rau, iar la acest moment echipele de salvare inca mai cauta eventuali supravietuitori, informeaza Agerpres.

- Mina de aur din regiunea chineza Xinjiang s-a prabușit sambata, 24 decembrie, iar echipajele de salvare incearca sa-i scoata la suprafața pe cei 18 mineri ramași in subteran, relateaza AFP, citata de Agerpres . In momentul accidentului, produs la o mina dintr-o zona aflata la aproximativ 100 de kilometri…