- Politistii au depistat si identificat un barbat, de 35 de ani, care ar fi provocat accident si ar fi parasit locul faptei. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore. La data de 07 noiembrie a.c., in jurul orei 23.40, Politia municipiului Bacau a fost sesizata cu privire la faptul ca ar fi avut loc […]…

- O vizita in subsolul unui bloc de pe strada Bicaz ne-a teleportat intr-o lume greu de imaginat la prima vedere. Practic, aici este atelierul meșterului popular bacauan Rodion Stoian. Totul a plecat de la o discuție pe care am purtat-o cu artista Maria Șalaru timp in care ne-a marturisit ca poarta opinci…

- La data de 03 octombrie a.c., in jurul orei 04.00 politisti din cadrul Serviciului Rutier au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier pe DN 11, in localitatea Magura. Din primele verificari s-a stabilit ca un barbat de 34 de ani, din Bacau, in timp ce conducea…

- La data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 17.00, politistii Biroului Rutier Bacau au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri. Din verificarile politistilor a rezultat ca, la aceeasi data, in jurul orei 08.30,…

- Alegerea Președintelui Romaniei va fi organizata in doua tururi, primul pe 10 noiembrie, iar doilea pe 24. Excepție face votarea in strainatate, care va incepe cu doua zile mai devreme. Prefectura Bacau a organizat deja prima instruire a primarilor și secretarilor din județ in vederea stabilirii masurilor…

- Povstea de dragoste aproape incredibila dintre un cerșetor originar din Onești, Florin Șerban, zis „Cuceritorul” și suedeza Josefin Karlsson este subiectul filmului documentar „Josefin & Florin“. Documentarul, producție a companiei Mantaray Film, este realizat de Ellen Fiske și Joanna Karlberg și a…

- E bine ca mostenim cultura, ca avem traditii, dar e bine s-o si cucerim. A spus-o Andre Malraux, cunoscutul scriitor francez, care a fost si un foarte bun, eficient ministru al Culturii din tara lui. Si, sa stim ca ea, cultura, este „sufletul democratiei”. Pentru ca orice stat care vrea sa-si educe…

- Este declaratia unui indragit actor roman, invitat special la Festivalul National „George Bacovia”. Sala arhiplina a Teatrului „Bacovia” l-a aplaudat minute in sir pe George Mihaita, care a sustinut un spectacol cu titlul „Reconstituirea unei vieti”, care s-a compus din patru cifre: 71 – varsta, 60…