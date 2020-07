Conferinta de presa organizata duminica de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, presedinte al PNL Bucuresti, a fost intrerupta de o persoana in varsta care a facut un scandal monstru in fața pupitrului. „Marește-mi pensia! Te omor cu mana mea!”, i-a spus batranul Violetei Alexandru, potrivit digi24.ro. Ministrul Muncii si-a intrerupt conferinta de presa, mergand sa discute cu persoana nemultumita. „Imi pare rau ca PSD se foloseste de necazurile oamenilor. Nu asa se face politica in Romania. PSD foloseste oamenii pentru a arata, chipurile, ca le pasa. Nu aceasta este maniera in care se face administratie…