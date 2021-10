Un pensionar s-a aruncat de pe Podul Nicolina: a decedat

Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul va fi transportat la Serviciul Judetean de Medicina Legala in vederea efectuarii necropsiei pentru a se stabili cauza decesului.Astazi, politistii din cadrul Politiei orasului Beclean au fost alertati cu privire la faptul ca in localitatea Branistea, la o balastiera de pe malul raului Somes,…

- La data de 5 septembrie a.c., in jurul orei 11.00, politiștii Secției nr.3 de poliție Ploiești au fost sesizați prin apel de 112, despre faptul ca pe strada Cantacuzino intersecție cu strada Popa Farcaș, un barbat de 30 de ani din Ploiești s-a urcat pe un bloc și solicita sa iși vada copilul. Imediat…

- Potrivit presei locale , totul s-a petrecut in dimineața zilei de vineri, 27 august, atunci cand un roman in varsta de 51 de ani, fara reședința permanenta in Germania, a fost verificat de polițiști in zona Ingolstadter Strasse. In urma verificarilor, oamenii legii au descoperit ca pe numele sau exista…

- Un copil in varsta de 4 ani a decedat, sambata, el aflandu-se, impreuna cu trei frati ai sai, intr-un autoturism rasturnat intr-un parau de pe marginea DJ 608, in localitatea Cornereva, la volan aflandu-se mama lor, in varsta de 27 ani, care nu poseda permis de conducerem, informeaza IPJ Caras-Severin,…

- UPDATE, ora 11:40 – Soferita implicata in accidentul de pe DN 12C a decedat, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. ‘Medicul de pe ambulanta de Terapie Intensiva Mobila a declarat decesul femeii in varsta de 56 ani’, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Neamt. Victima se afla la…

- Femeia de 51 de ani s-ar fi aruncat de la etajul 6. Un martor a sunat la 112 și a alertat autoritațile, insa echipajele medicale care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Trupul neinsuflețit al femeii a fost dus la Institutul Național de Medicina Legala pentru…

- Tragedie in familia unor tineri romani din Mentana (Lazio), dupa ce fetița lor de numai 4 ani și jumatate a decedat la cateva minute dupa ce a mancat la pranz, scrie portalul de știri Rotalianul, care citeaza Corriere della Sera.Nenorocirea a avut loc miercuri, 21 iulie, puțin inainte de ora 13:00,…