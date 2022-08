Stiri pe aceeasi tema

- Un pensionar din Germania a gasit o comoara in valoare de 120.000 de euro langa Hanau. Deoarece polițiștii nu au putut afla in șase luni cine este proprietarul, batranul poate pastra banii și bijuteriile, conform legii, scrie Frankfurter Rungschau.

