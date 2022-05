Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce președintele Volodimir Zelenski cere Occidentului ajutor financiar și militar, mai multe mari companii franceze din sectorul armamentului au inceput negocierile cu guvernul ucrainean pentru furnizarea de arme. Este binecunoscut faptul ca Ucraina cere ajutor financiar/militar Europei și Statelor…

- Simona Halep, 30 de ani, 21 WTA, și americanca Cori „Coco” Gauff (18 ani, 16 WTA) se vor intalni luni, dupa ora 17.00, in optimile de finala ale turneului WTA Madrid, Spania, informeaza Gazeta Sporturilor . Partida dintre experimentata sportiva din țara noastra și Gauff, exponenta noului val din tenisul…

- In ultimele zile, numeroase infractiuni la regimul circulatiei au fost descoperite de politistii de frontiera satmareni, toate fiind constatate in Punctul de Trecere a Frontierei Petea. Patru dintre acestea au fost inregistrate pe sensul de iesire din Romania, iar una pe sensul de intrare in tara noastra.…

- Primii militari francezi din Forta de raspuns a NATO au sosit in Romania Foto arhiva Primii militari din detasamentul cu care contribuie Franta la Forta de raspuns a NATO au ajuns, în aceasta seara, în România, la Baza Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, a anuntat ministrul apararii…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, l-a informat luni pe presedintele Vladimir Putin ca Ucraina a concentrat forte importante impotriva separatistilor din est, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa vizita la sediul Brigazii Multinationale Sud-Est, ca deciziile SUA si ale Frantei privind prezenta militara in Romania reprezinta un ‘semnal ferm de coerenta si consistenta a solidaritatii euroatlantice’ si a lansat invitatia catre alte tari aliate de…

- Statele Unite au afirmat, miercuri, ca Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incit sa nu existe o "escaladare" suplimentara, noteaza AFP. "Am continuat sa observam, inclusiv in ultimele…

- Statele Unite au afirmat miercuri ca Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incat sa nu existe o "escaladare" suplimentara, noteaza AFP.