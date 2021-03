Stiri pe aceeasi tema

- Deși in urma cu cațiva ani promitea ca se cumințește, iar la un moment chiar s-a angajat, Dumi, așa cum il cunosc prietenii pe Dumitru Pașcuța din Gherla, a calcat din nou stramb și a ajuns la racoare, de aceasta data in Elveția. La 34 de ani, Dumi are la activ 10 ani de inchisoare, …

- Un individ care a abuzat de noua copii in Aghireșu a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare de Judecatoria Turda. Este vorba despre Vasile Tarb. Acesta a abuzat de noua copii cu varste intre 10 și 14 ani. Unii spun ca ar mai fi și alte 30 de cazuri nedovedite pana in prezent. […]

- Magistrații Curții de Apel Alba Iulia vor avea de judecat un caz care a șocat opinia publica in urma cu aproape șase luni, in județul Sibiu. Este vorba despre un tata care și-a batut copilul de doar 2 luni din cauza faptului ca sugarul nu se oprea din plans. Mai mult de atat, mama este […] Citește…

- Un tanar in varsta de doar 20 de ani, care a dat dovada de inconștiența maxima la volan, fiind inregistrat de radar la volanul unui BMW seria 5 cu viteza de 141 de kilometri la ora in localitate, pe carosabil inundat de apa, asta in condițiile in care era beat și nu are permis de conducere, a fost ...

- PEDEAPSA… Arestat și acuzat de ultraj, Gheorghe Petrovici, din satul Macrești, comuna Rebricea, și-a primit zilele trecute pedeapsa definitiva. Magistrații Curții de Apel Iași au respins apelul formulat, astfel ca barbatul de 49 de ani va sta 10 luni in spatele gratiilor, acuzat de ultraj. Totul a pornit…

- Curtea de Apel București a confirmat vineri sentința de condamnare la 5 ani și jumatate de inchisoare cu executare in cazul omului de afaceri Dragoș Savulescu, transmite G4media. In prezent, Dragos Savulescu se afla in libertatea in Italia, dupa ce justitia italiana i-a comutat pedeapsa intr-una cu…