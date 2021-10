Stiri pe aceeasi tema

- Un paznic dintr-un magazin Apple din New York a fost injunghiat de un client, caruia i-a cerut sa poarte masca de protecție in incinta. Barbatul a ajuns la spital cu rani destul de serioase, dar starea lui este stabila. Agentul de securitate care lucreaza in Apple Store a fost atacat de barbatul cu…

- Un cuplu din Texas a fost dat afara dintr-un restaurant pe motiv ca purtau masca de protecție. Motivul? Proprietarul restaurantului nu crede in importanța maștii. Natalie Wester și soțul ei, Jose Lopez-Guerrero, au ieșit cu cațiva prieteni in oraș, dupa o perioada foarte lunga in care nu au intrat in…

- Uciderea unui angajat in varsta de 20 de ani al unei statii de alimentare cu carburant, impuscat sambata de catre un client caruia a refuzat sa-i inacseze cumparaturile din cauza ca nu purta o masca de protectie impotriva covid-19, provoca marti reactii puternice in Germania, relateaza AFP. Angajatul…

- Citirea motiunii de cenzura USR - AUR a adancit conflictul dintre PNL si USR. Florin Roman a fost indepartat cu forta de membri din partidul lui George Simion de la prezidiul de unde conducea sedinta, dupa ce nu mai voia sa lase microfonul. In acelasi timp, desi adversari declarati, liberalii si PSD…

- Sapte adolescenti din Oradea au batut, marți seara, un șofer de autobuz dupa ce acesta le-a cerut sa poarte masca de protecție. Victima a fost transportata la spital, iar agresorii s-au ales cu dosare penale, scrie ziarul Ebihoreanul. Incidentul a avut loc, marți, in jurul orei 20:00, cand cei șapte…

- Un britanic a fost condamnat la șase saptamani de inchisoare in Singapore pentru ca a refuzat de mai multe ori sa respecte regulile impuse odata cu izbucnirea pandemiei, nepurtand masca de protecție in spațiile publice. Benjamin Glynn, in varsta de 40 de ani, a fost condamnat miercuri de o curte de…

- Un adolescent de 17 ani a fost injunghiat de interlopi, langa o gradinița din București. Incidentul a avut loc marți seara. Baiatul ar fi sarit in apararea unei fete, o fosta iubita, care era agresata de cațiva barbați membri ai unui clan. Victima se numeste Alexandru Argint și era in parcul din Cernica…

- Un nou ordin emis de Ministerul Sanatatii actualizeaza prevederile referitoare la obligativitatea de a purta masca de protectia impotriva infectiei cu COVID la locul de munca. Astfel, conform noilor prevederi, masca de protectie NU mai este obligatorie pentru persoanele aflate in locurile de munca situate…