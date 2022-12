Un patron român și-a prin șoferii când furau carburanți de la TIR-uri. Urmarea întrece orice așteptări "In imaginile de mai jos, surprinse chiar in curtea bazei de la Cluj, se poate observa cum si-au umplut cabina de bidoane cu motorina si sampoane. Din pacate, cei doi nu s-au gandit ca orice transport este supravegheat și monitorizat (....). Nu cred ca mai este nevoie sa menționam faptul ca faptașii s-au ales cu dosar penal,” a anunțat compania pe grupul de Facebook, potrivit stiridiaspora. Postarea a devenit virala pe grupurile șoferilor de TIR din Romania, iar fapta, deși reprobabila a fost incurajata de unii motivand ca salariile oferite sunt prea mici. Alții au spus ca din cauza unor astfel… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

