- Intr-o informare data publicitatii luni, CFR Infrastructura da detalii cu privire la incidentul produs saptamana trecuta, in gara Sighisoara, prezentat de Club Feroviar. Conform CFR, cele doua marfare care au fost la un pas de a se ciocni nu transportau motorina si ingrasaminte chimice, ci busteni si…

- Un purtator de cuvant al Departamentului de Poliție din Lafayette a declarat pentru WTHR ca poliția a fost sesizata duminica de catre un spital, de unde cineva a sunat in legatura cu doua persoane care aveau rani prin impușcare.Una dintre victime, Trayshaun Smith, in varsta de 23 de ani, era cautat…

- Darius Valcov, fost ministru de Finante, dat in urmarire generala de Politia din Romania, s-ar ascunde in Italia, acolo unde ar avea o afacere, noteaza antena3.ro. Inalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe fostul ministru de Finanțe, Darius Valcov, la sase ani de inchisoare in „dosarul tablourilor”.…

- O autospeciala de Poliție din județul Caraș-Severin a fost distrusa cu ciocanul de un barbat suparat pe oamenii legii. Individul a profitat ca la postul de poliție nu era nimeni, așa ca a luat ciocanul și și-a varsat nervii pe mașina. “Nu suport poliția!”, a spus la audieri barbatul. Pentru fapta sa,…

- Un șofer care luni ar fi provocat un accident pe DN 1C, in judetul Cluj, si a fugit de la fața locului, este cautat acum de politisti. Soferul ranit in accident a fost transportat la spital, informeaza Stiripesurse. Accidentul a avut loc luni seara, pe DN 1C – E 576, in afara localitații Jucu. Din cercetarile…

- Un barbat este cautat de poliție, care este suspectat de furt. Pentru a da de urmele banuitului, Inspectoratul de poliție Ialoveni solicita ajutorul cetațenilor. Astfel, potrivit oamenilor legii, in perioada 3-5 aprilie, acesta ar fi comis un furt pe str. Chilia din or. Ialoveni. Alte detalii poliția…

- Neluțu Varga a bagat adanc mana in buzunar și a platit datorii de 3,5 milioane de euro, pana in ultima zi a lunii martie. Patronul CFR Cluj a fost nevoit sa achite aceasta suma uriașa pentru ca echipa sa poata juca in cupele europene. In caz contrar nu ar fi primit licența. Neluțu Varga a […] The post…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din Baraboi, internat in spitalul raional Dondușeni, a disparut de mai bine de doua saptamani. Poliția a anunțat ca desfașoara acțiuni pentru depistarea barbatului și a cerut cetațenilor care cunosc locul aflarii acestuia sa anunțe oamenii legii, transmite TV8. Astfel,…