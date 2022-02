Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Dinu, consilier in cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - Serviciul Corp Control, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis, vineri,…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), condus de Cseke Attila, a anunțat construirea a peste 100 de creșe in municipiile din Romania, printre care se numara inclusiv... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta ultima saptamana din 2021, premierul Nicolae Ciuca a urmat modelul predecesorului sau, Florin Cițu, și a continuat seria investițiilor ”cadou” pentru baronul PNL de Suceava, Gheorghe Flutur. Investiția de circa 9.000.000 de euro la Putna Printr-o hotarare de Guvern, premierul a reaprobarea…

- Sefa Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol, a fost numita, joi, în functia de secretar de stat în Ministerul Sanatatii. Premierul Nicolae Ciuca a mai numit si alti secretari de stat, potrivit News.ro.Administratorul public al judetului…

- Guvernul se intruneste, miercuri, de la ora 17,30, in a doua sedinta din aceasta saptamana. Pe ordinea de zi figureaza un proiect de hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru Ministerul Dezvoltarii,…

- Guvernul a aprobat, vineri, alocarea a 476,5 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru acoperirea unor cheltuieli in 105 unitati administrativ-teritoriale. “Hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul…

- Alocarea de fonduri la solicitarea administratiilor publice locale, facute in conditiile legii, are in continuare culoare politica. La inceputul toamnei, prin doua hotarari de guvern, Guvernul Citu a virat bani fara menajamente exclusiv pe acest criteriu. Astfel, in judetul Iasi, acolo unde sunt primari…

- Transportul public de calatori din municipiile Iasi, Targu Mures, Tulcea si din judetul Neamt se va desfasura in conditii moderne, prietenoase cu mediul, ca urmare a finalizarii, de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA , a procedurii de atribuire a achizitiei publice…