- Coreea de Sud a raportat cel mai mic numar de cazuri de infectare cu coronavirus din ultimele patru saptamani, alimentand speranța ca situația in țara astiatica cea mai afectata de Covid 19 dupa China s-ar putea ameliora, arata BBC . Coreea de Sud a inregistrat 64 de noi cazuri in ultimele 24 de ore…

- Spania a inregistrat 462 de decese in ultima zi - mai multe decat cele 394 inregistrate duminica. A doua cea mai afectata tara din Europa, dupa Italia, Spania inregistreaza de-acum 33.089 de persoane contaminate cu noul coronavirus, fata de 28.572 inregistrate duminica. Autoritatile spaniole au anuntat…

- Potrivit unor informatii de ultima ora, bilantul de decese din Italia a ajuns la 5476 de persoane, 651 de decese doar in ultimele 24 de ore. Autoritatile italiene au anuntat 5.986 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total apropiindu-se de 50.000 (47.021).…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat marti ca a avut o discutie prin telefon cu presedintele chinez Xi Jinping, caruia i-a solicitat material sanitar necesar in lupta impotriva coronavirusului, transmite AFP, relateaza Agerpres. Spania este a doua tara cea mai afectata in Europa si a patra…

- Spania a ajuns a doua tara din Europa grav afectata de coronavirus, dupa Italia. Autoritatile au anuntat ca luni la pranz se inregistrau 9.191 de persoane infectate, dintre care mai bine jumatate in Madrid. 309 persoane au murit, in timp ce 540 au fost declarate vindecate. Mortalitatea se…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP, potrivit...

- „Nu existata cazuri de coronavirus in tara. 392 de persoane se afla sub supraveghere medicala, de la inceputul raspandirii bolii, urmarim starea a 2.000 de persoane ", a declarat Igor Galich, seful Institutului de Sanatate Publica din Muntenegru Tara nu apare in ultimul raport al Organizatiei Mondiale…

- Cele mai noi cazuri de Covid-19 din SUA au fost depistate in Florida si Michigan, iar numarul total a depasit o mie. In total, 38 de state americane au pacienti testati pozitiv. Statul Washington este cel mai afectat, cu aproximativ 280, urmat de California si New York, cu peste 170. Dupa California,…