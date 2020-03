Un patinoar din Madrid se transformă în morgă cu capacitate de 1200 de morţi "Pregatirile au inceput pentru a primi cadavrele in Palacio de Hielo si astfel sa faciliteze munca serviciilor funerare in fata acestei situatii exceptionale", au anuntat autoritatile din regiunea Madrid, noteaza News.ro. Aceasta morga improvizata ar trebui sa inceapa sa fie folosita "in urmatoarele ore", potrivit comunicatului regiunii. Regiunea a evocat "o masura exceptionala", vizand sa "amelioreze durerea apropiatilor victimelor si situatia din spitalele madrilene". Primaria din Madrid a indicat luni ca serviciul funerar municipal nu poate colecta trupurile din lipsa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

