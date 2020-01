Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat aseara percheziții la sediul central al Poliției de Frontiera. Solicitata telefonic, Angela Starinschi, purtatorul de cuvânt al CNA a confirmat perchezițiile pentru Deschide.MD. Potrivit lui Starinschi, acțiunile…

- Poliția din Timișoara este in alerta dupa ce un barbat și-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuțit in spate. Alerta s-a dat dupa un apel disperat la 112 in care se solicita intervenția Poliției intr-un apartament de pe strada Iris deoarece un barbat de 51 de ani a devenit extrem de violent. Cand […]…

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Iași a dispus verificari ce vizeaza conduita polițistului din Vaslui care și-ar fi batut soția. Reprezentanții ITPF Iași au anunțat ca vor lua masuri, in funcție de rezultele cercetarii realizate de catre polițitiștii și procurorii vasluieni, anunța…

- Un polițist din Nasaud, care este inculpat in dosarul foștilor șefi ai IPJ Bistrița-Nasaud ce se judeca la Tribunalul Maramureș, a cerut in instanța obligarea Ministerului de Interne sa ii confere Semnul onorific “In Serviciul Patriei” pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade…

- O judecatoare de la Curtea de Apel din Targu Mureș este internata in stare grava in urma unei tentative de suicid, transmite Mediafax. Femeia și-a taiat gatul cu un cuțit de bucatarie. ”Poliția a fost sesizata prin apel la 112 de un barbat din localitatea Livezeni cu privire la faptul ca soția lui ar…

- Un baiat de 17 ani a murit luni dimineata de mana mamei sale. Femeia i-a taiat gatul copilului sau si l-a injunghiat in abdomen dupa o cearta. Incidentul a avut loc luni dimineața in localitatea Saveni, judetul Botosani. Dupa o cearta in familie, femeia de 52 de ani a pus mana pe cutit si si-a injunghiat…