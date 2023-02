Stiri pe aceeasi tema

Uleiul sfant care va fi folosit la incoronarea regelui Charles III in mai a fost fabricat in secret timp de opt luni in orasul Hull din centrul Marii Britanii, relateaza presa britanica.

- Regele Charles al III-lea urmeaza sa fie incoronat anul acesta. Insa, uleiul care va contribui la acest proces este unul cu totul special. A fost creat in secret, timp de opt luni. Uleiul a fost facut chiar de catre un farmacist in orasul Hull din centrul Marii Britanii.

Regelui Charles al III-lea ar Marii Britanii nu ii place sa fie in pas cu ultimele tendințe din moda, preferand in schimb sa se imbrace cu haine clasice care au trecut testul timpului.

Familia Regala a Marii Britanii este urmarita la fiecare pas de presa din toata lumea. Majoritatea britanicilor adora in special cuplul format din Kate Middleton și Prințul William, motiv pentru care le ofera mai multa atenție. Fanii au observat recent care este pasiunea pe care o are unul dintre moștenitorii…

Ceremonia de incoronare a Regelui Charles al III-lea ar putea fi compromisa, spun jurnaliștii straini. Potrivit acestora, Biserica Anglicana ar putea avea anumite incoveniente in proclamarea unui barbat divorțat, care a recunoscut ca a fost vinovat de adulter ca suveran al statului. Motivul pentru care…

Popularitatea humusului nu deriva doar din gustul sau delicios, ci si din proprietatile sale nutritionale exceptionale. Ingredientele folosite la prepararea humusului sunt cele care dau acestui preparat numeroase beneficii importante pentru sanatate. Principalele ingrediente folosite in procesul de…

Coroana istorica a Sfantului Edward, care a fost piesa centrala a incoronarii monarhilor din Anglia timp de peste 350 de ani, a fost scoasa din Turnul Londrei pentru a fi modificata pentru incoronarea Regelui Charles III, in luna mai a anului viitor, a anunțat sambata Palatul Buckingham, anunța Rador.…

Desertul suprem al romanilor este fara doar și poate, cozonacul. Pregatit din timpuri stravechi, acesta are la baza in continuare aceeași rețeta. Bineințeles, aceasta a fost ușor adaptata in ultimii ani. Ingredientele și tehnica de preparare au ramas exact precum cele urmate de bunicile și strabunicile…