Un pasionat de excursii montane a fost răpus de o plantă sălbatică Tragedia s-a petrecut in Masivul Canigou, din Alpi. Crezand ca este o planta comestibila, barbatul de 75 de ani a amestecat-o in salata care era gata preparata. Dar dupa ce a mancat din aceasta planta, barbatului i s-a facut rau in scurt timp. Barbatul de 75 de ani ingurgitase o iarba otravitoare - una dintre cele mai periculoase ierburi salbatice din Europa - fapt care i-a cauzat moartea. El crezuse ca planta respective este o specie de salata salbatica, "couscouil". Celelalte doua persoane care erau femei au mancat si ele din salata, dar au avut noroc pentru ca nu au mancat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Desi vanzarile Dacia sunt in crestere in Europa, brandul romanesc nu reuseste sa fie pe primul loc pe nicio alta piata decat in Romania. Celelalte tari europene prefera in special modele Skoda si Volkswagen. Sunt si piete unde SUV-urile si masinile...

- Soferul microbuzului implicat in accidentul din Ungaria, in urma caruia noua romani au murit, transmitea Live pe Facebook in momentul impactului. In tot acest timp, cei dragi priveau imaginile.

- Kurt Godel, una dintre cele mai luminate minți ale matematicii, a inceput sa publice la 25 de ani. A avut de suferit in perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, a emigrat in SUA, a fost prietenul apropiat al lui Einstein, cu care a colaborat și a decedat dupa ce a refuzat hrana. Credea ca va fi otravit.…

- Un proiect care prevede introducerea unei taxe suplimentare pentru bauturile cu un continut ridicat de zahar va fi depus la Senat saptamana viitoare, scopul actului normativ fiind acela de a descuraja consumul de sucuri dupa scumpirea acestora si reducerea incidentei bolilor cardiovasculare, a diabetului…

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia este audiat, joi dupa amiaza, la sediul Politiei Pitesti, fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani. Politia sesizat DGASPC in acest caz, transmite News.ro . Potrivit purtatorului…