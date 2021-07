Un „paşaport covid” pentru acces în interior este aplicat pentru prima dată în regiuni din Spania Incepand de sambata, pentru a intra in unitatile de alimentatie publica din localitatile cu o incidenta mai mare de COVID-19 din regiunea spaniola Galicia este necesar un asa-numit „pasaport covid”, masura ce se aplica pentru prima data in Spania dupa ce alte tari europene au adoptat-o in diferite circumstante, informeaza EFE. Documentul poate fi un certificat de vaccinare impotriva virusului, de trecere prin boala sau un test negativ efectuat in ultimele 72 de ore, pentru persoanele cu varsta de peste 12 ani din 36 de municipalitati din aceasta regiune din nord-vestul Spaniei, inclusiv unele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta va impune teste Covid-19 care sa fie facute cu 24 de ore inainte de intrarea pe teritoriul sau pentru cetatenii proveniti din Marea Britanie, Spania, Portugalia, Cipru, Grecia si Olanda, noteaza news.ro. Masura va intra in vigoare duminica, la miezul noptii. Anuntul a fost facut…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca, in ceea ce priveste vaccinarea personalului medical, exista propunerea ca cei care nu doresc sa se vaccineze sa fie testati anti-COVID si sa suporte costul testelor. El a raspuns astfel intrebat daca Executivul ia in calcul masura obligativitatii imunizarii…

- Cele mai multe infectari la un milion de locuitori inregistrate in ultimele 7 zile au avut loc in Cipru, țara urmata de Marea Britanie, Spania, Portugalia și Grecia, dupa cum urmeaza:Cipru – 844,27UK – 410,6Spania – 287,24Portugalia – 242,22Grecia – 134,81Olanda – 134,48Danemarca – 84,62Belgia – 81,25Franța…

- Secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, Clement Beaune, i-a sfatuit joi pe cetatenii francezi sa evite Spania si Portugalia ca destinatii de vacanta in aceasta vara, din cauza riscurilor legate de varianta Delta de COVID-19, extrem de contagioasa. “Celor care nu si-au rezervat inca vacantele…

- Ryanair s-a asociat cu Manchester Airports Group (MAG) pentru a depune joi o reclamatie la Curtea Suprea din Anglia, solicitand tranparentizarea sistemului de restrictii, a declarat un purtator de cuvant al MAG. Si alti operatori aerieni sunt asteptati sa se alature acestei actiuni in justitie. Cu doar…

- Spania, Italia, Portugalia, Grecia și Franța : cine poate intra și care sunt masurile locale care trebuie respectate. In vara anului 2020, in mijlocul pandemiei, foarte puțini turiști au indraznit sa calatoreasca in afara granițelor țarilor lor. Un an mai tarziu, criza este departe de a se fi incheiat,…

- Un nou centru de vaccinare anti – coronavirus va fi deschis la vama Nadlac. Cetațenii se pot imuniza chiar la ieșirea din țara. „Foarte mulți romani vin la Arad doar ca sa se vaccineze, stau și 2 – 3 zile. Am vaccinat la Arad și majoritatea romanilor din misiunile diplomatice din Europa. Sunt romani…

- "COVID-19 ar putea amplifica una dintre cele mai ingrijoratoare tendinte din regiunea europeana a OMS - cresterea obezitatii la copii", a declarat Hans Kluge, director regional al biroului OMS pentru Europa, citat de Agerpres .Potrivit oficialului OMS, supraponderalitatea si obezitatea sunt legate de…