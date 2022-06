Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului European a votat in unanimitate rezoluția care acorda Republicii Moldova statutul de stat candidat la Uniunea Europeana. 6 din cele 7 grupuri politice au votat in favoarea demararii demersurilor privind integrarea Moldovei in UE. Creste sprijinul financiar pentru Chisinau „Parlamentul…

- Clasiciștii ieșeni s-au intors incununați de lauri de la Olimpiada Națioanala de Limbi Clasice – Latina și Greaca Veche. La competiția, care a avut loc la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Targul Jiu, județul Gorj, in perioada 18-21 aprilie, au participat 169 de elevi din 33 de județe. Proba…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat sa aterizeze pe stadionul Ceahlaul din municipiul Piatra-Neamț pentru a prelua un bebeluș in varsta de trei saptamani cu destinația Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii “Sf. Maria” Iași. “Misiune secundara pentru ESA Iași : de la Piatra Neamț la Secția Pediatrie…

- Avand in vedere ca autoritațile de la Chișinau inca nu au publicat Chestionarul primit de la UE (prima parte), dar și reieșind din faptul ca procesul trebuie sa fie transparent, am decis sa public Chestionarul recepționat de Georgia. Spre deosebire de autoritațile moldovenești, MAE-ul Georgiei astazi…

- Poliția Animalelor a inceput o ancheta la Iasi, dupa ce un sofer a calcat cu autoturismul o cațelușa, in timp ce ieșea dintr-o parcare. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona, iar filmarea a ajuns pe retelele sociale. In imagini se vede cum barbatul scoate masina din parcare,…

- Șeful interimar al Direcției sanatate a municipiului Chișinau, Boris Gilca, a menționat in aceasta dimineața in cadrul ședinței saptaminale a serviciilor primariei ca municipalitatea inca nu a primit niciun suport din partea guvernului, care a venit din strainatate, pentru a gestiona criza refugiaților,…

- Polițiști de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Iasi – Sectorul Politiei de Frontiera Bivolari au oprit in trafic, la data de 27.03.2022, pe raza localitatii de frontiera Bivolari, judetul Iasi, un cetatean ucrainean care conducea un autoturism, inmatriculat in…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Iași au reținut pentru 24 de ore un tanar de 25 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt. Din investigațiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in dimineața zilei de 26 martie a.c., acesta ar fi sustras mai multe bunuri (10 sticle cu…