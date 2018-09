Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 29 de ani, din județul Alba, a fost ranit grav, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina care il luase la ocazie a intrat intr-un parapet, pe Autostrada A1, in localitatea Șoimuș, județul Hunedoara. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului și este cautat de polițiști,…

- In cursul nopții trecute, in jurul orei 01.00, conducatorul unui autoturism BMW, inmatriculat in județul Alba, care circula la A1, in zona Șoimuș, a depașit un tir in zona in care banda 2 se ingusteaza pentru iesirea spre nodul rutier de la Șoimuș și a lovit parapetul din beton. Dupa impact șoferul…

- DN 14, km. 49+450, Tarnava: un șofer in varsta de 20 de ani din Miercurea Sibiului, la volanului unui autocamion condus spre Sibiu nu a pastrat distanța de siguranța intre vehicule. Read More...

- Miercuri, 29 august 2018, in jurul orei 1.25, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe DJ 704, intre Cugir si Vinerea. Un barbat de 33 de ani, din localitatea Vinerea, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din judetul Alba este cercetat de politistii din Hunedoara, dupa ce a fost implicat intr-un accident pe DN7, intre Sebes si Deva. Potrivit IPJ Hunedoara, marti, 21 august, un barbat de 50 de ani, din județul Alba, care conducea un autoturism pe DN 7, dinspre Sebeș spre…

- Un accident stupid a avut loc marți dimineața spre drumul spre Teleac. Șoferul unui automobil a ranit ușor un biciclist, care circula regulamentar. Conducatorul automobilului nu s-a asigurat și i-a deschis ușa mașinii in nas unui biciclist, pe care l-a ranit ușor, informeaza IPJ Alba.

- Se pare ca accident a fost produs din cauza ca șoferul autoturismului Dacia Duster a adormit. Autoturismul a patruns pe contrasens și a intrat in șanțul de pe marginea carosabilului, unde s-a și rasturnat. In urma accidentului și-au pierdut viața patru persoane, toți membri ai aceleași familii:…

- Un barbat din Sebes este cercetat penal dupa ce a condus o masina, cu alcoolemie de 1,07, pe DN1 intre Sebes si Sibiu si a provocat accident. Doua persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Alba, in 10 iunie, in jurul orei 14.40, pe DN 1, la kilometrul 359 + 500 de metri, un barbat de […]