- George Roșioru, șoferul Uber care a supraviețuit unui atac armat in Londra, a marturisit ca are coșmaruri, dupa ce a fost la un pas de moarte in timpul unei curse. Romanul, care este tatal a trei copii, a povestit ca pasagerul sau a fost impușcat de doi barbați inarmați. Barbatul a avut prezența de…

- Doi baieti in varsta de 12 si 15 ani au fost raniti de gloante duminica la Londra, oras confruntat cu o crestere a numarului de crime si agresiuni, a afirmat politia, relateaza AFP. Cei doi tineri au fost gasiti de politisti la putin timp dupa ce fusesera raniti de gloante in locuri diferite…

- Sase persoane au fost ranite dupa ce o masina a intrat in multime in apropierea unui centru comercial din nordul orasului Manchester, informeaza Antena3.ro. Un barbat in varsta de 80 de ani a fost retinut pentru vatamare corporala grava si conducere imprudenta, dupa ce a ranit mai multi oameni. Potrivit…

- Un brașovean in varsta de 20 de ani a fost injunghiat noaptea trecuta in apartamentul sau din Colindale, nordul Londrei. Tanarul a fost tranportat de urgența la spital, dar, din pacate, din cauza ranilor foarte grave, a decedat. Vecinii sunt șocați in Road Sudbourne si au descris strada drept „liniștita”.…

- Un roman de 20 de ani care a sosit in Marea Britanie in urma cu doua luni a murit in brațele celui mai bun prieten, dupa ce a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial aglomerat din Londra. Din primele informații, se pare ca Beniamin Pieknyi, in varsta de 20…

- Cel puțin 13 persoane au fost ranite, dupa ce o persoana a intrat cu mașina intr-un club de noapte din apropierea Londrei. Șoferul este acuzat de tentativa de omor. Cel puțin 13 persoane au fost ranite la Londra, dupa ce un barbat a intrat cu mașina intr-un club de noapte, titreaza BBC. Incidentul s-a…