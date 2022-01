Un pasager clandestin a supravieţuit unui zbor de câteva ore în compartimentul roţilor unui avion Politia olandeza a anuntat ca a gasit un pasager clandestin în viata în compartimentul rotilor unui avion care a aterizat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Aeronava venise din Africa de Sud, conform BBC. Zborurile de la Johannesburg la Amsterdam dureaza aproximativ 11 ore.

Avionul respectiv, unul de tip cargo, a avut o escala la Nairobi, în Kenya.

BBC noteaza ca este neobisnuit ca cineva sa supravietuiasca unui zbor atât de lung, din cauza frigului si oxigenului rarefiat la altitudini mari.

Vârsta si nationalitatea barbatului înca nu au fost stabilite,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

