Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a calatorit din Africa de Sud pana in Olanda ascuns in compartimentul trenului de aterizare al unui avion de marfa. Pasagerul clandestin a aterizat duminica pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam, de unde a fost dus la spital.

- Un barbat a calatorit tocmai din Africa de Sud și pana in Olanda ascuns in compartimentul trenului de aterizare al unui avion de marfa. Pasagerul clandestin a reușit sa supraviețuiasca calatoriei și a aterizat duminica pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, de unde a fost dus la spital, relateaza Reuters.…

- Un pasager clandestin a fost descoperit duminica in compartimentul in care se retrag roțile din fața ale unui avion de marfa care a aterizat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, venind din Africa de Sud, a anunțat poliția olandeza, citata de Digi24 . „Pasagerul este bine, avand in vedere circumstanțele…

- Un pasager clandestin a fost descoperit duminica in compartimentul in care se retrag roțile din fața ale unui avion de marfa care a aterizat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, venind din Africa de Sud, scrie Reuters, citand poliția olandeza.

- Unii pasageri sositi saptamana trecuta in Amsterdam (Olanda), venind din Africa de Sud, au fost testati pozitiv pentru COVID-19 la sosire, desi erau vaccinati si inainte de zbor fusesera testati negativ, au anuntat vineri autoritatile sanitare olandeze, potrivit Reuters. ''Pare ca virusul…

- Unii pasageri sositi saptamana trecuta in Olanda, venind din Africa de Sud, au fost testati pozitiv pentru Covid-19 la sosire, desi erau vaccinati si inainte de zbor fusesera testati negativ, au anuntat vineri autoritatile sanitare olandeze. „Pare ca virusul se raspandeste usor si aceasta este ingrijorator",…

- Varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a fost detectata in Olanda inaintea celor doua zboruri sosite saptamana trecuta din Africa de Sud avand la bord pasageri purtatori ai virusului, au precizat marti oficiali olandezi din domeniul sanitar, potrivit Reuters. Cel putin 14 persoane la bordul unor…

- Jandarmeria olandeza a anunțat ca a arestat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam un cuplu fugar dintr-un hotel destinat pasagerilor pozitivi la Covid-19, veniți din Africa de Sud, plasați in carantina, transmite AFP. Incidentul a survenit dupa anunțul autoritaților olandeze ca 13 persoane, din 61 testate…