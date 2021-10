Decizia luata de guvernul polonez referitoare la primatul dreptului polonez asupra dreptului comunitar a intrat oficial in vigoare, potrivit Le Monde. Aceasta decizie pune deci in discuție un principiu-cheie al aderarii la Uniunea Europeana, prin declararea anumitor articole importante ale tratatelor Uniunii Europene ca fiind „incompatibile” cu Constituția poloneza. Acest act ar putea amenința finanțarea Poloniei de catre Uniunea Europeana și este vazuta ca un posibil prim pas spre ieșirea țarii din UE, apreciaza cotidianul francez. In context, EURACTIV citeaza un sondaj recent de opinie conform…