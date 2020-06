Stiri pe aceeasi tema

- Nick Kyrgios (25 de ani, 40 ATP) critica modul in care s-a desfașurat Adria Tour, turneul demonstrativ pornit dupa o inițiativa a liderului mondial Novak Djokovic. Australianul a avut o replica dura dupa ce Grigor Dimitrov și Borna Coric, doi jucatori care au participat in acest week-end la turneu,…

- Liderul mondial a plecat duminica seara spre capitala Serbiei, dupa ce Grigor Dimitrov a anunțat ca e pozitiv la COVID-19, in timp ce restul jucatorilor au ramas in orașul Zadar Novak Djokovic și competiția sa, Adria Tour, sunt in centrul atenției de duminica, atunci cand bulgarul Grigor Dimitrov a…

- Liderul mondial a fost distrus de Nick Kyrgios (40 ATP) pentru ca, in urma turneului demonstrativ numit „Adria Tour“, in care distantarea fizica a fost ignorata, deja sunt doi jucatori bolnavi: Grigor Dimitrov (19 ATP) si Borna Coric (33 ATP).

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a decis sa nu fie testat in Croatia, dupa ce bulgarul Grigor Dimitrov si croatul Borna Coric au fost testati pozitiv la Covid-19 in cadrul turneului de la Zadar (Croatia), din circuitului demonstrativ Adria Tour, organizat de numarul unu mondial si disputat…

- Finala turneul de tenis de la Zadar, din circuitul Adria Tour, organizat de sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial, a fost anulat, duminica, dupa ce bulgarul Grigor Dimitrov a anuntat ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus, transmit agentiile internationale de presa, citate

- Borna Coric a anunțat pe contul personal de Instagram ca a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Jucatorul croat a participat la Adria Tour, competiție la care a luat parte un alt sportiv infectat cu noul coronavirus: Grigor Dimitrov.Postarea prin care Borna Coric anunța ca a fost depistat pozitiv:…

- Momente de cumpana și in lumea tenisului. Finala turneul de tenis de la Zadar, din circuitul Adria Tour, a fost anulata, duminica, dupa ce bulgarul Grigor Dimitrov a anuntat ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Dimitrov (29 ani), cel mai important tenisman infectat cu COVID-19, a participat…

- ​Grigor Dimitrov, locul 19 ATP, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unui anunț facut de acesta pe Instagram. Bulgarul a facut testul dupa ce s-a simțit rau în timpul meciului cu Borna Coric (la Adria Tour, competiție disputata în Croația)."Vreau sa le transmit…