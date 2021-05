Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu" din Timișoara este prima școala din zona de vest care participa in acest an la titlul de Școala Ambasador a Parlamentului European. Proiectul urmarește promovarea valorilor europene. Cinci cadre didactice și 15 elevi sunt implicați in proiect, iar pana la etapa de…

- Coaliția pentru Națiune a depus astazi un denunț la DNA impotriva primarului municipiului Timișoara, Dominic Fritz, dar și „impotriva organelor de conducere ale Alianței Uniunea Salvați Romania – Plus Timiș, Moș Cristian și Reșitnec Dan”, cerand procurorilor efectuarea de cercetari cu privire la „comiterea…

- Contractul pentru reabilitarea celui mai important liceu cu profil tehnic din vestul Romaniei, Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” din Timișoara, va fi semnat zilele urmatoare de catre primarul Dominic Fritz. Licitația pentru proiectarea și execuția reabilitarii ... The post Incepe reabilitarea cladirii…

- Un simbol al Timișoarei, care și-a pierdut stralucirea de odinioara fiind neglijat ani la rand de autoritațile locale, ar putea fi, in sfarșit, reabilitat. Este vorba de Ceasul Floral aflat la intrarea in Parcul Civic, ridicat in anii ’70. La insistențele consilierului local Simion Moșiu (PNL), aleșii…

- „Timișoara este cunoscuta prin cel mai dens patrimoniu de cladiri istorice din Romania urbana, cu 14500 de imobile cuprinse in arealul istoric al zonelor protejate urbanistic. Reabilitarea acestora este un proces mult prea lent pentru orizontul 2023, cand Timișoara va derula programul Capitalei Europene…

- Timisoara va fi in 2023 Capitala Europeana a culturii, dupa ce termenul a fost devansat din cauza pandemiei de coronavirus. Reabilitarea patrimoniului format din cladirile istorice ale Timișoarei este un obiectiv prioritar spune deputatul PNL de Timis, Marilen Pirtea. „Timișoara este cunoscuta prin…

- Primarul Dominic Fritz a anunțat, marți, ca a demarat primul proiect de sala de sport școlara din Timișoara care cuprinde și tribune, vestiare și anexe pentru competiții. „Am semnat zilele trecute contractul cu asocierea Extra Prompt SRL – Constructim pentru construcția salii de sport la Școala Generala…

- Una dintre cele mai apropiate colaboratoare a fostului primar al Timisoarei, Sanda Grebla, a devenit, potrivit ultimei sale declaratii de avere, proprietara unui spatiu comercial de 79 de metri patrati in Piata Victoriei, zona zero a Timisoarei.