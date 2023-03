Piața de capital din București va deveni accesibila in Republica Moldova iar operatorul pieței de energie electrica și de gaze naturale din Romania – OPCOM – ar putea deveni operatorul de piața electrica și din țara vecina. Premierul moldovean, Dorin Recean, aflat la București, a incurajat oamenii de afaceri de pe ambele maluri ale Prutului sa dezvolte și sa-și extinda business-urile și a mai spus ca piața de capital de la București va deveni accesibila și in Republica Moldova. ”Chișinaul deschide mai multe și mai multe oportunitați pentru mediul de afaceri. In acest sens vin cu un mesaj pentru…