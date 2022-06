Un pas către normalitate. Opt comune din județul Iași vor primi bani pentru rețele noi de gaz Iașul este pe locul doi la banii pentru rețelele de gaz. La finalul saptamanii trecute, Ministerul Dezvoltarii, condus de Cseke Attila, a publicat listele cu primele 73 de proiecte pentru investitii in realizarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de distributie a gazelor naturale. Acestea au o valoare totala de 3,85 miliarde de lei. Conform promisiunilor Guvernului, fondurile pentru capitolul gaze naturale finantate prin Anghel Saligny sunt de 7,5 miliarde de lei. Prin programul de investitii gestionat de Ministerul Dezvoltarii, doar localitati din 28 de judete au primit bani. Cele mai… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

