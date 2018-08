Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea publica marți o investigație potrivit careia ferma de porci de la Salcia a fiului lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, a sacrificat, vandut și procesat circa 10.000 de animale, inainte de declanșarea epidemiei de pesta porcina. Cei de la PMP și PNL vorbesc deja despre o posibila comisie parlamentara…

- Primul focar de pesta porcina africana a fost confirmat si în judetul Galati. Virusul a fost depistat la mai mulți porci, lânga comuna Suceveni, ulterior fiind confirmat prin analize, anunta realitateadegalati.net.

- Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților s-a reunit in cadrul unei ședințe informale pentru a dezbate, la solicitarea reprezentanților asociațiilor din domeniul apicol, problema mierii falsificate de pe piața din Romania. Crescatorii…

- Un nou focar de pesta porcina a fost depistat in raionul Vulcanești. A fost gasit la doi porci domestici, gasiți morți la marginea unui teren agricol situat la o distanța de 800 metri de orașul Vulcanești.

- Avand in vedere extinderea pestei porcine in țara, se suspenda pe perioada nelimitate activitatea targurilor de animale autorizate din județ. In acest sens au fost transmise informari catre consiliile locale, pentru punerea in aplicare a deciziei de inchidere a targurilor de animale organizate pe raza …

- Sunt 132 de focare de pesta porcina africana in mai multe localitați din județele Tulcea și Satu Mare, fiind inregistrate și 5 imbolnaviri la porcii mistreți din fondurile de vanatoare din cele doua județe, potrivit Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Autoritațile atrag atenția…

- Ancheta epidemiologica demarata de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) in data de 28 iunie, ca urmare a depistarii virusului Pestei Porcine Africane (PPA) intr-un abator aparținand unei exploatații comerciale de creștere a porcilor din județul Tulcea, precum…

- Un nou focar de pesta porcina a fost confirmat într-o gospodarie particulara situata la 1,5 km de localitatea Mereni raionul Anenii Noi. În urma investigațiilor clinice, epidemiologice și morfopatologice s-a stabilit diagnosticul prezumtiv de pesta porcina africana,…