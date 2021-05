Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) organizeaza luni, 17 mai 2021, o conferința de presa. Evenimentul va incepe la ora 12:00, la Radisson Blu Leogrand Hotel (intrarea de pe strada Vlaicu Parcalab). In cadrul conferinței de presa va fi facut un anunț foarte important cu privire la alegerile…

- Este oficial: CEC a validat participarea AUR - Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. „Asistam la un moment istoric, un partid politic parlamentar transcende granița de pe Prut și are șanse mari sa intre în Parlamentul…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), partid inregistrat si la Chisinau, va participa la alegerile parlamentare anticipate din data de 11 iulie. Anuntul a fost facut de liderul AUR din Romania, George Simion si presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor din Republica Moldova, Vlad Biletchi, in cadrul…

- Andrei Baciu a confirmat faptul ca relaxarea restrictiilor va fi posibila in aproximativ doua luni, mai exact pe 1 iunie, chiar de Ziua Copilului. Intrebat cum arata in prezent Romania, din punct de vedere sanitar, Andrei Baciu a raspuns: „De la 1 iunie putem sa ne gandim la o ridicare a masurilor''„Este…

- Ambasadorul Ucrainei in Republica Moldova, Marko Shevchenko, a fost convocat la ministerul de Externe de la Chișinau in data de 9 aprilie. Secretarul de stat, Dumitru Socolan, i-a transmis ambasadorului o nota oficiala, prin care a cerut scoaterea imunitații diplomatice pentru atașatul miliar al Ucrainei,…

- Liderul prorus al Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, i-a transmis luni seara presedintelui Maia Sandu ca 'socialistii vor face uz de toate caile constitutionale, legale si politice pentru a nu admite alegeri anticipate parlamentare in plina pandemie', relateaza Ziarul…

- Blocat de duminica la vama Leuseni, copresedintele partidului AUR, George Simion, a declarat ca partidul Alianta pentru Unirea Romanilor va fi lansat si in Republica Moldova, pe 27 martie, iar evenimentul va avea loc la Chisinau, de Ziua Unirii Basarabiei cu Romania. „Sase dintre parlamentarii nostri…

- Alianta USR PLUS a transmis, vineri seara, dupa aprobarea de catre Executiv a proiectului legii bugetului de stat pe 2021, ca "au fost doua luni intense" in care s-a incercat construirea "unui buget realist, care sa se incadreze in tinta de deficit agreata cu Comisia Europeana, dar care sa fie orientat,…