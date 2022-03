Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile Republicii Moldova s-au pomenit in epicentrul unui fenomen pe care credeau ca nu vor reuși sa-l gestioneze cap-coada, și anume fluxul mare de refugiați in contextul razboiului ruso-ucrainean. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La scurt timp dupa izbucnirea razboiului in Ucraina, senatorul USR de Suceava, George Mindruța, a ajuns in Vama Siret, iar acolo are rolul de translator voluntar. Parlamentarul este secretarul Comisiei pentru Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala din Senat. Timp de 21 de ani, George Mindruța…

- In atenția domnului Prim Ministru Nicolae-Ionel CIUCA Stimate domn, Evenimentele care se desfașoara in prezent in Ucraina au transmis unde de șoc pe piețele globale. Criza vine intr-un moment in care piețele alimentare se lupta deja cu creșterea prețurilor și consecințele pandemiei de COVID-19. Ofensiva…

- Studenți și profesori de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava deruleaza in continuare activitați de voluntariat in criza umanitara din Ucraina. Ei se ocupa de traduceri, consiliere psihologica și indrumare. Prezent in studioul Radio Top, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu,…

- Guvernul a decis astazi o serie de masuri pentru a sprijini cetațenii ucraineni. In acest moment pe teritoriul național se afla peste 80.000 de cetațeni veniți din Ucraina, dintre care 30.000 sunt minori. ”Avand in vedere evoluția evenimentelor din Ucraina, țara vecina, Guvernul este pregatit sa ofere…

- Presedinta CE: Romania este un exemplu de solidaritate in Europa Foto: Administratia prezidentiala Criza din Ucraina și sprijinul României pentru refugiații din țara vecina s-au aflat pe agenda discuțiilor purtate astazi la București de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele…

- Partidul Verde filiala județeana Suceava cere partidelor parlamentare sa renunțe in solidar la majorarea subvenției parlamentare conform OUG din septembrie 2021. ”Revenirea macar la pragul anterior acestei OUG, care a majorat cu 90.000.000 lei subvenția pentru partide, ar fi un gest de o minima moralitate…

- În anul 2021 PAS a ridicat 9,2 mil. de lei din bugetul de stat. „Plus, minus noi primim 1 mil. de lei pe luna. În primele luni pâna la parlamentare era o suma mai mica”, a declarat ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu în cadrul emisiunii de la N4. …