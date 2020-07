Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale vor fi organizate in Romania pe 27 septembrie. De pe 20 iulie, partidele pot strange semnaturi pentru candidații lor, iar candidaturile se pot depune pana pe 18 august. Campania electorala va incepe in data de 28 august, dar pana ca...

- Liderii USR si PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, anunta inceperea strangerii de semnaturi pentru alegerile locale, campania Aliantei urmand sa se desfasoare sub sloganul "Strada cu strada schimbam Romania!" "Trecem printr-o perioada extrem de complicata atat ca societate, cat si la nivel individual.…

- Gabriela Firea anunța ca iși retrage candidatura la Primaria Capitalei daca un alt candidat de centru-stanga sta mai bine in sondaje, Robert Negoița nu mai candideaza la alegeri din partea PSD, iar Victor Ponta, liderul PRO Romania, vrea candidat propriu și se dezice de candidatul social-democraților.…

- ALDE merge cu liste proprii in alegerile locale/ Samuel Calota: “Postelectoral putem face alianțe cu oricine” in Politic / on 18/06/2020 at 11:29 / ALDE Teleorman merge cu candidați și liste proprii la alegerile locale din acest an, atat in ceea ce privește primariile și consiliile locale,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, in vederea incheierii unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale. "Am discutii cu domnul Tariceanu si cu…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a vorbit la B1 TV, despre o posibila alianța pe care ar face-o la alegerile locale cu Pro Romania și ALDE."Am avut inainte de pandemie legate d eperspectiva unor alianțe electorale. Avem puncte comune, sunt firește și cateva puncte care ne despart.…