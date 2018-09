Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca solicitarea liberalilor de a o chema la „Ora Guvernului”, in Parlament, pe prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a fost respinsa in Biroul Permanent pentru ca nu respecta Regulamentul.”Cererea se referea la chemarea…

- Președintele Comisiei de Aparare, senatorul PNL, Marcel Vela, a transmis ca a convocat o noua ședința, marți, pentru audierea prefectului Capitalei, comandantului Jandarmeriei și ministrului de Interne „pentru a afla ce s-a intamplat la protestul din 10 august” și cere demisia lui Carmen Dan, scrie…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu a vrut sa spuna daca a discutat în ziua mitingului diasporei cu premierul Viorica Dancila. Carmen Dan a fost întrebata, în Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor, unde a discutat cu parlamentarii, timp de…

- "Demisia este obligatorie 110% pentru Carmen Dan dupa ce s-a vazut la audierea publica din Parlament de astazi. Stim bine ca nu are alfabetul litere cate planuri / teze false are Liviu Dragnea pentru a incerca salvarea ei (si a lui!). Dar totul are un sfarsit. Acesta. Astazi, doamna ministru a iesit…

- Cererea Opoziției de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților a fost respinsa in Biroul Permanent al forului, reprezentanții puterii susținand ca solicitarea nu intrunește prevederile legale. Opozitia pregatise o motiune simpla impotriva ministrului de interne, proiectul de realizare…

- "Am avut la Biroul permanent o informare din partea Comisiei de control SIE. Audierea domnului Vlase va fi luni, 2 iulie, de la ora 11,30. Membrii comisiei au facut aceasta propunere", a declarat secretarul Camerei Deputatilor, Georgian Pop, la finalul sedintei Biroului permanent al Camerei Deputatilor.…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au stabilit, marti, audierea joi in Comisia speciala pentru controlul activitatii SIE, a deputatului PSD, Gabriel Vlase, pentru șefia Serviciului de Informații Externe, scrie Mediafax.Citeste si: Avocatul Bombonicai Prodana,…

- Pro Romania considera ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, intarzie voit o decizie cu privire la cererea de infiintare a unui grup parlamentar nou pentru a nu putea fi urmate procedurile legale de sesizare a Curtii Constitutionale in aceasta privinta, precizeaza formatiunea politica…