- Coaliția pentru Națiune a depus astazi un denunț la DNA impotriva primarului municipiului Timișoara, Dominic Fritz, dar și „impotriva organelor de conducere ale Alianței Uniunea Salvați Romania – Plus Timiș, Moș Cristian și Reșitnec Dan”, cerand procurorilor efectuarea de cercetari cu privire la „comiterea…

- DNA a clasat dosarul deschis pe numele fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu. Ancheta a vizat procedura de echivalare a studiilor pe care le-a urmat in Austria.Dosarul penal a fost clasat de procurorul DNA Andreea Oana Nica care a decis ca „fapta nu exista”, informeaza EVZ. Impotriva…

- In conferința de presa saptamanala de marți, primarul Dominic Fritz i-a acuzat pe protestatarii care au ieșit in strada zilele trecute de xenofobie, naționalism și chiar antisemitism. „Protestele impotriva restricțiilor au fost deturnate spre xenofobie, naționalism și antisemitism. Sunt atacați președintele…

- Aproximativ 40 de persoane protesteaza sambata, 27 martie, impotriva restricțiilor din Timișoara. Manifestanții s-au intalnit in Piața Maria, dupa care au pornit spre Piața Victoriei. Ajunși in fața primariei, aceștia i-au cerut demisia lui Dominic Fritz.

- Sambata dupa amiaza, la Timișoara a fost anunțat, pe rețelele sociale, un mare protest impotriva restricțiilor impuse de situația epidemiologica. La ora 15:30, cand de protestatarii incepeau sa soseasca, Piața Operei era blocata de un impresionant dispozitiv de forțe de ordine, Jandarmerie, forțe de…

- Razboiul declarațiilor intre primarul Dominic Fritz și președintele Consiliului Județean Timiș Alin Nica pe tema carantinarii Timișoarei și a județului continua. Așa cum se știe, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este adeptul infocat al carantinarii Timișoarei și, mai nou, iși dorește ca intreg județul…