Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile dezastrului din Piața Victoriei sunt apocaliptice, dupa un protest care trebuia sa decurga pașnic și fara varsare de sange. Am asistat șocați la cazuri de oameni mutilați, mașini și vitrine vandalizate, in ambuscade create de un grup de incitatori care au distrus totul in calea lor. Cine ii…

- De curand a aparut pe pagina personala de Facebook a europarlamentarului Maria Grapini doua mesaje contradictorii. Primul se referea la romanii din dispora care vin la mitingul din data de 10 august, ce va avea loc in Piața Victoriei din București.

- Un miting de amploare la care urmeaza sa participe si mai multi romani care traiesc in strainatate a fost anuntat pentru ziua de vineri, de la ora 17.00, in Piata Victoriei. "Informam diasporenii ca taxa de prost se platește la sediul USR. Fara certificat de prost nu puteți participa la miting!",…

- Primaria Capitalei anunta ca Federatia Romanilor de Pretutindeni a informat institutia ca nu va mai organiza mitingul pe 10 august, desi a fost aprobat. Administratia Capitalei a precizat ca organizatorul incearca sa induca ideea ca a primit un raspuns negativ de la autoritati. „Primaria Municipiului…

- Decizie de ultima ora in PNL.Conform Romania TV, PNL ar fi decis sa participe la mitingul diaspora din 10 august. Totul dupa ce, susține sursa citata, mai mulți lideri PNL i-ar fi cerut lui Ludovic Orban sa participe la mitingul organizat de romanii plecați in strainatate. Numarul…

- Noua ipostaza a ex-premierului Dacian Cioloș, aparut pe fotoliul din Piața Victoriei intr-un context atipic și oarecum discutabil, ridica o serie de intrebari. Noua retorica a lui Cioloș da o plama zdravana bunei credințe cu care l-au susținut liberalii. Mai mult decat atat, Cioloș se face ca uita…

- Primarul general, Gabriela Firea, se va intalni luni, la sediul Primariei Capitalei, cu reprezentantii tuturor institutiilor responsabile de ordinea, linistea publica si siguranta cetatenilor, pentru a stabili posibilitatea organizarii in deplina siguranta a manifestatiei pe care membri ai diasporei…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, la finalul manifestatiei din Piata Victoriei, de catre un grup de membri ai miscarii #Rezist, de ce membrii si simpatizantii PSD si ALDE nu isi aduna gunoiul ramas in urma lor dupa miting. "Sunt 200 de angajati de la salubritate care asta fac acum", le-a…