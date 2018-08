Stiri pe aceeasi tema

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? HEMORAGIA DE CHEI In topul misterelor din ultimii trei ani si jumatate au condus pe rand teroristii, conturile lui Ceausescu, cumpararea Airbusurilor, vanzarea flotei, listele coruptilor. Ciudat este ca desi in tot acest timp s-a produs…

- Parlamentul macedonean a stabilit luni data de 30 septembrie pentru organizarea referendumului la care cetatenii sunt chemati sa se pronunte in legatura cu aderarea la NATO si Uniunea Europeana, precum si in legatura cu recentul acord cu Grecia privind numele tarii, relateaza Reuters. …

- Ministrul grec de Externe, Nios Kotzias, a criticat Rusia pentru incercarea de a submina un acord semnat cu Macedonia privind denumirea fostului stat iugoslav, relateaza site-ul EUObserver.com, citat de Mediafax.

- Ministrul grec de externe Nikos Kotzias a mustrat Moscova pentru ca a incercat sa submineze acordul cu Macedonia privind redenumirea țarii, scrie publicația EUobserver. „Rusia trebuie sa ințeleaga ca nu poate sa incalce interesele naționale ale altui stat pe motiv ca se considera mai puternica”, a spus…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat luni ca pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de marti nu este prevazuta o ordonanta de urgenta pe tema gratierii si a amnistiei. "Informatiile noastre, dat fiind ca avem alaturi de noi si pe ministrul pentru Relatia cu Parlamentul sunt limpezi…

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Grecia si un membru cheie al aliantei dintre stanga si dreapta care conduce guvernul grec, a declarat ca va incerca sa blocheze acordul prin care Macedonia isi va schimba numele in „Macedonia de Nord”, scrie Reuters.

- Uniunea Europeana este asteptata sa decida in favoarea deschiderii negocierilor de aderare cu Albania si fosta Republica Iugoslava a Macedoniei in iunie 2019, dar aceasta decizie este insotita de numeroase conditii, a anuntat presedintia bulgara a UE, potrivit AFP. "Statele membre au expus calea de…

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, informeaza AFP si Reuters, transmite AGERPRES…