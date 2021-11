Stiri pe aceeasi tema

- O noua miscare anti-coruptie, lansata de doi oameni de afaceri formati in SUA, a creat surpriza alegerilor de duminica din Bulgaria, reusind sa intruneasca aproape acelasi numar de voturi ca si conservatorii, in urma acestei a treia runde de alegeri legislative in decurs de un an, potrivit estimarilor…

- Un nou partid anticoruptie, fondat de doi oameni de afaceri care au studiat in SUA, a produs surpriza alegerilor de duminica din Bulgaria, reusind sa obtina aproape acelasi numar de voturi ca si conservatorii fostului premier Boiko Borisov.

- O noua mișcare anticorupție, lansata de doi antreprenori, a creat surpriza duminica în Bulgaria, potrivit estimarilor de la finalul urnei. Obținând peste 23% din voturi, formațiunea „Continuam schimbarea” este aproape la egalitate cu partidul conservator Gerb al fostului premier…

- Bulgaria a raportat marți un numar record de decese zilnice cauzate de coronavirus, in condițiile in care țara cu cei mai puțini vaccinați din Uniunea Europeana se confrunta cu al patrulea val al pandemiei, potrivit datelor oficiale citate de Reuters. Numarul noilor infecții a fost de 5.286,…

- Partidul de centru-dreapta GERB din Bulgaria conduce in optiunile electoratului inaintea celui de-al treilea rand de alegeri din acest an, ce vor avea loc pe 14 noiembrie, potrivit unui sondaj dat publicitatii sambata. Alegerile din Bulgaria se vor desfașura intr-un context de criza politica prelungita,…

- Numarul noilor infecții cu coronavirus din Bulgaria a urcat la 6.813, un bilanț zilnic record, in condițiile in care cea mai puțin vaccinata țara din Uniunea Europeana se lupta cu al patrulea val al pandemiei de Covid-19, transmite Reuters.Numarul deceselor Covid-19 a fost de 124 in ultimele 24 de ore,…

- Nou RECORD la electricitate: Romania a inregistrat luni cel mai mare preț din Uniunea Europeana la energie Nou RECORD la electricitate: Romania a inregistrat luni cel mai mare preț din Uniunea Europeana la energie Prețul la energiea electrica doboara record dupa record, in contextul in care țara noastra…

- Locuitorii din Balti isi vor alege noul primar in 21 noiembrie. Decizia a fost luata in unanimitate la sedinta de marti a Comisiei Electorale Centrale.Potrivit CEC, devizul estimativ de cheltuieli pentru alegerile din Balti este de aproape 5 milioane de lei.